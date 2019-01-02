Минобороны Южной Кореи потребовало от Японии извинений

Инцидент с кораблем и самолетом, выглядевший в начале как небольшое недоразумение или случайность, которую быстро должны были забыть, в итоге вылился в полноценный военно-дипломатический скандал между Японией и Южной Кореей. Стороны обвиняют друг друга в опасном поведении, требуя "принять меры". Сегодня министерство обороны Республики Корея потребовало официальных извинений от Токио за действия их военных, а в отношении заявления премьер-министра Японии Абэ корейцы выразили "глубокое сожаление".

Напомним, что сам инцидент произошел еще 20 декабря в Восточном (Японском) море. Эсминец ВМС Южной Кореи и судно Службы береговой охраны РК вело работы по спасению терпящего бедствие небольшого северокорейского судна, где были люди. В это время к корейцам подлетел японский разведывательный самолет Р-1 и дважды прошел над южнокорейскими судами. После этого Токио заявил протест, обвинив корейцев в том, что с эсминца навели на самолет радар управления боевыми системами. Затем Япония опубликовала 13-минутную видеозапись с борта самолета, показав ситуацию.

В настоящий момент стороны зашли настолько далеко, что уже вряд ли смогут разойтись миром, хотя очевидно, что в самом начале могли бы "замять" инцидент или хотя бы решить на рабочем уровне без громких заявлений с участием самых высоких чиновников.

По версии Японии, их самолет не нарушил никаких международных правил, а просто приблизился к южнокорейским кораблям, которые находились в нейтральных водах. Однако корейцы в ответ навели на самолет радар управления боевыми системами, что означает фактически "взяли самолет на прицел", давая понять, что готовы его сбить.

Южнокорейцы поясняют, что, во-первых, на самолет навели не сам радар, а лишь оптическую камеру радара. Камера использовалась для поисковых работ северокорейского судна, но сам радар не был задействован, а потому японцы преувеличивают. Кроме того, корейцы возмущены поведением японцев, обвинив их в помехах поисково-спасательным работам, когда самолет, который мог иметь оружие, пролетел над боевым кораблем.

В Сеуле также возмущены и действиями Токио по другому поводу. Ранее военные РК и Японии провели консультации, пытаясь решить все без излишней шумихи, но уже буквально на следующий день Япония выступила с новым заявлениям и опубликовала видеоролик. Позже японские СМИ выяснили, что на публикации ролика настоял лично премьер-министр Синдзо Абэ, хотя японские военные были против этого, но не могли ослушаться указания главы правительства.

В отношении "доказательной базы" корейцы также отмечают, что японцы ничего не доказали, а лишь показали, что их самолет действительно "крутился" над кораблями, которые пытались спасти гибнущих людей. Обвинения в наведении радара в Сеуле отметают, требуя предоставить данные по характеристикам частоты того самого якобы задействованного радара эсминца. Если радар действительно работал, то информация по частотам у Токио должна быть, но японцы ее правда пока не предоставили.

Недавно премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу "Асахи ТВ" назвал действия южнокорейских моряков "опасными", потребовав принятия мер, чтобы подобное не повторилось.

Это вызвало бурю возмущения у корейцев, а министерство обороны РК выступило с заявлением. "Как следует из предоставленной самими же японцами видеозаписи, военный корабль дружественного Японии государства осуществлял гуманитарную миссию по спасению гибнущих людей, но военный самолет Японии совершил опасные действия, пролетев низко над самолетом… При этом на корабле не задействовали в отношении самолета радар управления боевыми системами", - говорится в заявлении. Далее минобороны РК потребовало от Токио "прекратить искажать факты и выразить официальные извинения за опасные действия своего самолета в отношении корабля, выполнявшего гуманитарную миссию". В отношении же слов премьер-министр Японии правительство РК выразило "глубокое сожаление".

В Корее сильно удивлены, что инцидент, который является по сути незначительным, японская сторона так сильно раздувает, при этом не имея или не предоставляя пока "железных" доказательство опасных действий корейских моряков. Сами же действия самолета восприняты как враждебные, которые ставили под угрозу жизнь тех, кого спасали. Тут также следует учитывать, что несмотря на все официальные слова о "дружественных отношениях" и то, что как Южная Корея, так и Япония являются союзниками США, но между собой у Сеула и Токио очень сложные отношения. И это особенно характерно и хорошо заметно в военной сфере. "Вы сами представьте: к нашему эсминцу подлетает вплотную самолет, у которого могут быть ракеты, торпеды, и как мы должны это воспринимать? Особенно когда люди и так заняты совсем другим - спасательной операцией… Естественно, мы возмущены и не понимаем мотивов японцев, спровоцировавших конфликт на ровном месте", - пояснил один корейский военный чиновник на условиях анонимности.

Корейские же политологи считают, что Абе решил разыграть "корейскую карту", чтобы таким нагнетанием напряженности сплотить вокруг себя консерваторов. Сейчас популярность премьера стала падать, а потому ему необходимо что-то сделать, чтобы повысить рейтинги. Для этого и выбран инцидент с корейским кораблем.

Как отмечают в Корее, двусторонние отношения в последнее время и без этого сильно напряжены. Сеул в одностороннем порядке денонсировал межправительственное соглашение с Японией о выплате правительством Японии компенсаций корейским жертвам "сексуального рабства". Сеул таким образом дал понять, что не намерен закрывать этот больной вопрос. Кроме того, недавно суд Кореи признал право корейских рабочих требовать компенсацию за работу в годы Второй мировой войны с японских компаний. Все это резко усилило в руководстве Японии антикорейские настроения.