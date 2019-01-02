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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Морозы до 20 градусов придут в Центральную Россию на Рождество

Текст: Евгений Гайва
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Морозная погода до 23 градусов ниже нуля ждет жителей Центральной России на Рождество, сообщили в центре погоды "Фобос".

Пока в этой части страны держатся циклоны, они приносят снег. Сугробы будут расти еще несколько дней. Температура воздуха до воскресенья, 6 января, будет медленно понижаться. В четверг прогнозируется от 0 до минус 5 градусов, в пятницу - до 8 градусов мороза. В выходные в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 13-ти.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Гидрометцентр сообщил о погоде в новогодние каникулы

В понедельник, 7 января, придут рождественские морозы. Циклон сменится антициклоном, поясняют в "Фобосе". Осадки прекратятся, температура воздуха понизится до -15…-20 градусов, местами до минус 23-х. Днем ожидается -9…-14 градусов. При этом прогнозируется северо-восточный ветер до 6 метров в секунду.

В первые дни нового года в Центральной России властвовал циклон, то есть область низкого атмосферного давления. Потому держалась относительно теплая пасмурная погода, пояснили синоптики.

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