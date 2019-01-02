На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный

Российский актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного, скончался в возрасте тридцати лет.

О смерти артиста сообщила в социальных сетях вдова режиссера Ольга Дыховичная. Поместив фото актера и коротко подписав RIP - "покойся с миром".

Причина ухода актера не названа.

В комментариях - соболезнования коллеги - режиссеров Анны Меликян и Григория Константинопольского, актрисы Юлии Ауг, других.

Владимир Дыховичный родился в 1988 году. В 2014-м окончил ВГИК, мастерскую Сергея Соловьева. Снялся в картинах "Невидимки", "Лето" Кирилла Серебренникова (роль - Михаил Файнштейн-Васильев), сериале "Бессонница".

Владимир - сын Ивана Дыховичного от второго брака (с Ольгой Черепановой, ныне проживающей в США).