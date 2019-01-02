Назначенным адвокатам повысили ставки оплаты труда

Адвокатам по назначению повысят ставку базовой оплаты труда до 1500 рублей в день к 2021 году. Впрочем, уже с 1 января она выросла до 900 рублей.

Напомним, что в России каждый имеет право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь в соответствии со статьей 48 Конституции РФ, в тех случаях, когда она предусмотрена законом.

Гражданам предоставляется бесплатная юридическая помощь адвокатами, назначаемыми органами дознания, органами предварительного следствия или судами в порядке, предусмотренном статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса.

Понятно, что адвокат работает не бесплатно. Просто его услуги оплачивает бюджет. Они входят в судебные и процессуальные издержки. А базовая ставка устанавливается постановлением правительства. И эта ставка не менялась с 2013 года.

До 1 января размер вознаграждения адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве за один рабочий день участия был не менее 550 рублей и не более 1,2 тысячи рублей, а в ночное время - в размере не менее 825 рублей и не более 1,8 тысячи рублей. При этом в большинстве регионов плата устанавливалась по минимальной планке. Это даже ниже уровня оплаты труда неквалифицированного работника.

Ранее президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко назвал "нищенской и унизительной" оплату труда адвокатов по назначению, которые исполняют обязательства, принятые на себя государством.

С 1 января, когда вступило в силу постановление правительства, ставка стала не менее 900 рублей и не более 1550 рублей. А в ночное время - в размере не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей.

Это, конечно, тоже не самый высокий доход, но постановление правительства предусматривает постепенное повышение оплаты услуг назначенных адвокатов. Уже с 2020 года ставка подрастет еще и составит не менее 1250 и не более 1900 рублей. А в ночное время - не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей. С 2021 года она уже будет не менее 1500 рублей и не более 2150 рублей. А в ночное время - не менее 1775 рублей и не более 3025 рублей.

Также постановление устанавливает новые ставки за работы назначенных адвокатов в праздничные и выходные дни. В такие дни уже с 1 января этого года ставка составляет не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей. С 2020 года она будет начинаться с 1800 рублей, но не более 3100 рублей. А с 2021 года - с 2050 рублей, но не более 3350 рублей.