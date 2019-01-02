Российские магазины начали пробивать чеки с новой, 20-процентной ставкой НДС. Большинство, но не все. Так, в иркутском универсаме "Удача" собкор "РГ" купил пиво, хлеб и бытовую химию. Покупка составила 222 рубля, НДС начислен не был.

При этом на Мельниковском рынке в крупнейшей оптово-розничной сети напитки отпускают уже с НДС 20 процентов так же, как и в местной сети супермаркетов "Слата".

В сетевом магазине одной из крупных торговых марок в Петрозаводске корреспонденту "РГ" прокомментировали, что практически поменяли уже все ценники с учетом ставки НДС - 20 процентов. В чеке на пиво, питьевую воду и кефир на первые две позиции указана новая ставка. А вот на кефир, выпущенный на территории Карелии, НДС - 10 процентов.

Магазины в Башкирии также начали пробивать чеки с повышенной ставкой НДС. Но не на все товары. Так, например, 20-процентный НДС указан за пиво с пометкой Д, а вот за свежие томаты, лежащие в той же корзине, ставка налога осталась на уровне 10 процентов, и пометка здесь другая - Б. Продукты питания, входящие в социальный набор, можно купить по той же цене, что и прежде. Так, в чеке, в который вошли свежемороженая рыба, репчатый лук и мороженое, НДС составил 10 процентов.

В Удмуртии в билете на электричку значится повышенная 20-процентная ставка НДС. При покупке в аптеке таблеток от кашля, каплей от насморка и аскорбиновой кислоты, в чеке указан 10-процентный НДС на каждый из товаров. У магазинов, работающих по ЕНВД, в графе чека "Сумма без НДС" значится цена, отданная за товар при покупке, то есть, если купить пиво за 87 рублей, то и в графе "без НДС" будет значиться сумма 87 рублей.

В Ростове-на-Дону сетевые магазины формата "у дома" уже перестроились на НДС в 20 процентов. "Вчера пришли новые ценники - более тысячи позиций, в том числе и товар со скидкой по акции, поэтому мы пока сами не разобрались, что подорожало, что нет. Тем более, специально свои кассы не настраивали, так как система все сделала автоматически", - говорит продавец "Пятерочки" Лариса. Судя по чекам постновогодняя продуктовая корзина ростовчан разнообразием не отличалась, в приоритете пиво, минеральная вода и кошачий корм. Все с НДС - 20 процентов.

Перестроились на 20-процентный НДС и сетевые мебельные магазины. "1 января приобрел мебель в "Икее", в чеке уже пробили НДС - 20 процентов, - уточнил коллега, обустраивающий новое жилье."

Нашему собкору в Омске Наталье Граф сегодня пришел заказ - она купила тостер через крупный интернет-магазин Wildberries

Согласно кассовому чеку тостер был куплен за 1226 рублей, и в том числе НДС. Правда, он составил всего 18 процентов - 187.02 рубля. Между тем, с нового года на бытовую технику он должен был вырасти до 20.

В двух магазинах "Азбука вкуса" и небольшом частном магазинчике в Омске при покупке пива в чеках НДС вообще не отражен.

В чеках самарской сети "Лента" за носки и алкоголь указан уже новый НДС - 20 процентов.

В пермских магазинах цены на продукты пока не изменились, уверяют продавцы. "Цены мы еще не меняли, - говорит Светлана, продавец из небольшого магазинчика. - Торгуем старыми запасами, нового завоза еще не было. Поставщики начнут возить продукты через день-два. Так что пока никаких изменений по цене".

Еще не все организации и индивидуальные предприниматели успели обновить кассовую технику. Федеральная налоговая служба не будет штрафовать их до 1 апреля 2019 года. Тем не менее, несмотря на неверно указанный НДС в чеке (18 процентов) или его отсутствие, в цене налог все равно составит 20 процентов, за исключением товаров, на которые действует льготная ставка.