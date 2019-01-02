Непряева стала второй в масс-старте на Тур де Ски, Седова - третья

В немецком Оберсдорфе прошла женская гонка на 10 км с масс-старта "классикой" в рамках четвертого этапа лыжной многодневки Тур де Ски. По ее итогам сразу две россиянки оказались на пьедестале: Наталья Непряева завоевала "серебро", а "бронза" досталась Анастасии Седовой.

Учитывая сильнейший снегопад на протяжении всей гонки, для многих участниц старт оказался непростым испытанием. Но только не для наших лыжниц. Непряева, Седова, а также примкнувшая к ним Юлия Белорукова сразу закрепились в группе лидеров. Ближе к последнему километру норвежка Ингвилд Флюгстад Остберг попыталась снять все вопросы, не дожидаясь финишного створа. Однако Непряева и Седова на подъеме догнали скандинавку, и судьба "золота" решалась в дуэли Непряевой и Остберг. В итоге, норвежская лыжница опередила нашу соотечественницу на десятую секунды. Седова стала третьей, а немного отставшая Белорукова финишировала шестой.

Отметим, что в общем зачете Тур де Ски Остберг вышла на первое место. Непряева с отставанием 24 секунды занимает вторую строчку, ну а третьей идет Седова, которую от лидера отделяют минута и десять секунд.