Нерезидентов освободили от НДФЛ при продаже имущества

Нерезиденты РФ - граждане, пробывшие в стране меньше 183 дней за последние 12 месяцев - с 1 января получили возможность не платить налог на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже имущества, которое достаточно долго находилось у них в собственности.

НДФЛ при продаже имущества зависит от срока владения. Если до сделки успело пройти достаточное количество времени, налог с продажи можно не платить. Если человек купил квартиру или машину и практически сразу продал, платить придется. Ставка по НДФЛ при продаже имущества для нерезидентов составляет 30 процентов, для резидентов - 13 процентов.

Для объектов недвижимости, в числе которых дома, квартиры и комнаты, предельный период владения составляет 3 года при условии, что они были куплены до 2016 года. Если позже, то срок составляет 5 лет за исключением случаев, когда недвижимость была приватизирована, унаследована от члена семьи или близкого родственника или подарена ими, либо когда она приобретена в собственность по договору пожизненной ренты.

В отношении иного имущества, например, гаражей, транспорта, он равен 3 годам.

До недавнего времени право не делиться с государством доходом от продажи имущества при соблюдении этих условий было только у граждан, постоянно живущих в стране. Теперь оно распространяется и на нерезидентов.