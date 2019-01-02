Нерезидентов освободили от НДФЛ при продаже имущества

НДФЛ при продаже имущества зависит от срока владения. Если до сделки успело пройти достаточное количество времени, налог с продажи можно не платить. Если человек купил квартиру или машину и практически сразу продал, платить придется. Ставка по НДФЛ при продаже имущества для нерезидентов составляет 30 процентов, для резидентов - 13 процентов.
Для объектов недвижимости, в числе которых дома, квартиры и комнаты, предельный период владения составляет 3 года при условии, что они были куплены до 2016 года. Если позже, то срок составляет 5 лет за исключением случаев, когда недвижимость была приватизирована, унаследована от члена семьи или близкого родственника или подарена ими, либо когда она приобретена в собственность по договору пожизненной ренты.
В отношении иного имущества, например, гаражей, транспорта, он равен 3 годам.
До недавнего времени право не делиться с государством доходом от продажи имущества при соблюдении этих условий было только у граждан, постоянно живущих в стране. Теперь оно распространяется и на нерезидентов.