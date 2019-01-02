Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии

Американская компания Netflix удалила эпизод в сериале "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем", в котором главный герой фильма критикует наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, ареста гражданских активистов и участие в войне на территории Йемена. Об этом сообщает Huffington Post.

По информации СМИ, серия вызвала недовольство властей Саудовской Аравии, заявивших, что показанный эпизод нарушает законы этой страны.

В Netflix подчеркнули, что считают нормой свободу самовыражения, но из-за угрозы иска вынуждены отступить и удалить из сериала этот кусок.

В результате сериал до сих пор доступен в США, но недоступен в Саудовской Аравии.