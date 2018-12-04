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04.12.2018 22:26
Рубрика: В мире

В США заявили о причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи

Текст: Александр Ленин
Американские сенаторы убедились в причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ситуация для парламентариев окончательно прояснилась после заслушивания доклада главы ЦРУ Джины Хэспел, передает издание The Guardian. Заседание прошло в закрытом режиме. Ранее глава американской спецслужбы летала в Турцию, чтобы лично ознакомиться с обстоятельствами убийства Хашкаджи.

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"У меня ноль сомнений, что наследный принц приказал убить, контролировал убийство, знал точно, что происходило, запланировал его заранее", - заявил сенатор Роберт Коркер, который возглавляет в верхней палате американского законодательного органа комитет по международным делам.

По словам политика, жюри присяжных потребовалось бы не более тридцати минут, чтобы признать принца виновным в преступлении.

Мнение своего коллеги поддержал сенатор Линдси Грэм. Он отметил, что саудовский принц заранее знал об убийстве журналиста.

Американские парламентарии не могли раскрыть детали озвученного руководителем ЦРУ доклада, однако не стали утаивать своего отношения к указанному делу.

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Фото: AP Photo/Amr Nabil
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Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи. В последствии фонограммы были предоставлены официальным американским лицам для анализа, в том числе директору ЦРУ Джине Хэспел.

Позже Вашингтон внес в санкционный список 17 подданных Саудовской Аравии. Персональные рестрикции были введены в отношении лиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ограничительные меры, в частности, коснулись генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и его подчиненного Махера Мутреба.

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