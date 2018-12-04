Глава ЦРУ расскажет сенаторам об убийстве журналиста Хашкаджи

Директор ЦРУ Джина Хэспел проведет для членов американского Сената закрытый брифинг, на котором расскажет, как убили 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

На прошлой неделе поведение главы разведывательного ведомства возмутило сразу нескольких влиятельных сенаторов. Хэспел не пришла на брифинг, чтобы поделится данными разведки по громкому делу. В Конгрессе выступили только госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис.

Как пишет ТАСС со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, у ЦРУ есть аудиозапись, как наследный принц Саудовской Аравии отдает приказ своим подчиненным "как можно скорее заставить замолчать Хашкаджи". Власти королевства раздражали публикации репортера газеты The Washington Post.

Хашкаджи, который часто критиковал политику Эр-Рияда, был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.