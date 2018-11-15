США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Вашингтон внес в "черный список" 17 подданных Саудовской Аравии. Персональные санкции введены в отношении лиц, которые причастны к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Он вел колонку в издании The Washington Post.

"Официальные лица Саудовской Аравии, против которых мы ввели санкции, участвовали в ужасном убийстве Джамаля Хашкаджи", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он призвал Эр-Рияд прекратить преследование политических диссидентов и журналистов. На официальном сайте ведомства размещен соответствующий пресс-релиз.

Рестрикции, в частности, консулись генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Ибрагима аль-Утейби, бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани и его подчиненного Махера Мутреба.

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда вместе со своей возлюбленной для получения документов, которые были необходимы для заключения брака. Женщина прождала Хашкаджи несколько часов, после чего заявила в полицию о пропаже мужчины.

Изначально Эр-Рияд отрицал убийство оппозиционного журналиста на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи покинул здание дипмиссии живым и невредимым. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи. В последствии фонограммы были предоставлены официальным американским лицам для анализа, в том числе директору ЦРУ Джине Хэспел.