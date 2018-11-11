Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи

Турция передала аудиозапись расправы над журналистом Джамалем Хашкаджи пяти государствам. Теперь она есть в распоряжении властей США, ФРГ, Франции, Великобритании и Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер также обвинил генпрокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба в том, что тот отказывается сотрудничать в деле убитого корреспондента, передает Reuters. По мнению главы Турции, властям ближневосточной страны известны имена убийц Хашкаджи. Эрдоган отметил, что 15 человек, которые приехали в Стамбул незадолго до исчезновения Хашкаджи и находятся в числе задержанных саудовскими властями, "точно знают", кто убил журналиста и где его находится его тело. Ранее президент Турции говорил о том, что убить оппозиционного журналиста приказали высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии.

В распространенном заявлении турецких властей утверждается, что Хашукджи задушили, причем практически сразу после входа в генконсульство. После этого его тело расчленили, а останки уничтожили.

Хашкаджи пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Он обеспечил передачу процесса допроса в консульстве Саудовской Аравии со своих часов Apple Watch. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб ранее подтвердил смерть Хашкаджи на территории диппредставительства, назвав это результатом действий некой группы заговорщиков. Он заявил, что все причастные к убийству корреспондента предстанут перед судом.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post, в которой иногда допускал критику властей Саудовской Аравии.