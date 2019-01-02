Нового мэра мексиканского города убили через полтора часа после присяги

Жертвой вооруженного покушения стал новоизбранный мэр мексиканского города Эройка-Сьюдад-де-Тлахьяко в штате Оахака Алехандро Апарисио. Глава муниципалитета только принял присягу, вступив в должность, и ехал на новое место работы - в мэрию, где должен был принять участие в совещании. Однако машину, где находился Апарисо вместе с коллегами, обстреляли неизвестные.

Как передает РИА Новости со ссылкой на генеральную прокуратуру штата, пятеро пострадавших с огнестрельными ранениями были доставлены в местный госпиталь. Алехандро Апарисио спасти не удалось - спустя некоторое время он скончался. Состояние еще одной женщины оценивается как тяжелое.

В рамках расследования уже арестован один подозреваемый в убийстве политика - его имя пока не разглашается.