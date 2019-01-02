Организации могут не платить налог за движимое имущество

Налог на имущество организаций теперь будут рассчитывать по-новому. Скорректированный порядок вступил в силу 1 января.

Объектом налогообложения больше не считается движимое имущество, например, оборудование и станки. Налог будут начислять на недвижимость, в том числе, переданную во временное владение, и транспортные средства - они остаются в списке налогооблагаемых объектов.

Регионов, где расчет налога на имущество ведется, исходя из кадастровой стоимости, в новом году стало больше. К 70 территориям прибавились еще четыре: Иркутская, Курская, Смоленская области, а также Чувашия.

Кроме того, в этих регионах меняется порядок применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС). Суть в том, что корректировка кадастровой стоимости из-за изменения качественных или количественных характеристик недвижимости, например, уточнения ее площади, назначения, будет учитываться при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данных, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

Если кадастровая стоимость недвижимости изменяется на основании решения комиссии при управлении Росреестра или суда (оспорить кадастровую стоимость можно в обеих этих инстанциях), то сведения о ее вновь установленном значении, внесенные в ЕГРН, будут учитыватся при определении налоговой базы, начиная с даты начала применения оспоренной кадастровой стоимости, уточняют в ФНС.