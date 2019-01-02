Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С

Современные российские основные танки Т-90С доставлены по морю во Вьетнам. В Сети появились фотографии, свидетельствующие о прибытии этой техники в дружественную страну. Всего речь идет более чем о трех десятках боевых машин.

До прибытия "девяностых" самими новыми танками здесь были советские Т-62, которых насчитывается менее сотни. Основу же танкового парка составляют давно устаревшие Т-54/55 и китайские Тип 59. Всего, по разным данным, их около 1200 единиц.

С помощью иностранных государств предпринимались попытки модернизировать эти машины. Однако вариант, получивший обозначение T-55M3, слабо соответствовал современным требованиям. В результате было переделано всего лишь несколько штук.

Также вьетнамской особенностью можно назвать большое количество легких плавающих танков в войсках и на базах хранения - около 600 советских ПТ-76 и Тип-63 производства КНР.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что армия этого государства давно нуждается в поступлении новой техники, и Т-90С - лучший кандидат в этом плане. Машина хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях в Сирии, она простая в освоении и надежная в эксплуатации.

Напомним, в декабре стало известно, что российские танки уже получила еще одна страна Юго-Восточной Азии – Лаос. Модернизированные Т-72Б1 "Белый Орел" сейчас принимают участие в репетициях военного парада, посвященного 70-летию создания Народной армии Лаоса.