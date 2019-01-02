Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.01.2019,  
18:09
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Первые фото: Вьетнам получил более 30 танков Т-90С

Современные российские основные танки Т-90С доставлены по морю во Вьетнам. В Сети появились фотографии, свидетельствующие о прибытии этой техники в дружественную страну. Всего речь идет более чем о трех десятках боевых машин.

До прибытия "девяностых" самими новыми танками здесь были советские Т-62, которых насчитывается менее сотни. Основу же танкового парка составляют давно устаревшие Т-54/55 и китайские Тип 59. Всего, по разным данным, их около 1200 единиц.

С помощью иностранных государств предпринимались попытки модернизировать эти машины. Однако вариант, получивший обозначение T-55M3, слабо соответствовал современным требованиям. В результате было переделано всего лишь несколько штук.

Также вьетнамской особенностью можно назвать большое количество легких плавающих танков в войсках и на базах хранения - около 600 советских ПТ-76 и Тип-63 производства КНР.

Военные эксперты неоднократно отмечали, что армия этого государства давно нуждается в поступлении новой техники, и Т-90С - лучший кандидат в этом плане. Машина хорошо зарекомендовала себя в боевых действиях в Сирии, она простая в освоении и надежная в эксплуатации.

Напомним, в декабре стало известно, что российские танки уже получила еще одна страна Юго-Восточной Азии – Лаос. Модернизированные Т-72Б1 "Белый Орел" сейчас принимают участие в репетициях военного парада, посвященного 70-летию создания Народной армии Лаоса.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Под Астраханью испытают новейшее оружие России 01.01.2019
Государственные испытания "Арматы" начнутся в новом году 31.12.2018
Танк с окнами: легендарный Т-55 освоил новую специальность 27.12.2018
оружейный рынок
Фото: YouTube
Испытания нового транспортника Ил-112 сняли на видео 31.12.2018
Российские бронетракторы отправят за рубеж 27.12.2018
Россия достойно ответила на новые вызовы мирового рынка вооружений 25.12.2018
Вьетнам
Видео: Вьетнамский рыбак поймал китайскую торпеду 20.12.2018
Американский трофей: БТР М113 остается на вооружении армии Вьетнама 02.11.2018