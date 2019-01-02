Посол РФ: На фоне падения мощи Запада укрепляется взаимодействие с Сербией

"Важно, что на фоне геополитических изменений и падения мощи Запада сохраняется высокая динамика российско-сербских встреч на высоком уровне. Дважды - 9 мая и 2 октября - встречались Владимир Путин и Александр Вучич, трижды - министры иностранных дел, - сообщил высокопоставленный дипломат. - Отличительная черта российско-сербских официальных переговоров - высокая степень доверия и взаимопонимания. В рамках косовского урегулирования Россия оказывала и будет оказывать Сербии решительную поддержку в деле отстаивания своего суверенитета и территориальной целостности".

Как отметил российский посол, новые обороты набрало экономическое сотрудничество: по итогам 2018 года объем двусторонней торговли превысит отметку в 3 млрд долларов. "Значительно укрепились военно-технические связи. Среди ярких, красочных страниц - открытие великолепной мозаики купола Храма Святого Саввы и празднование 85-летия "Русского дома" в Белграде, - указал он. - Одним из самых ярких моментов уходящего года стала взаимная поддержка, продемонстрированная российскими и сербскими болельщиками на чемпионате мира по футболу".

По мнению Александра Чепурина, вектор развитию российско-сербских связей в новом году, несомненно, задаст намеченный на январь визит в Сербию президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Он обещает быть динамичным и результативным. Ожидается "сверка часов" по широкому спектру вопросов, подписание солидного пакета двусторонних документов, импульс дальнейшему взаимодействию. Большинство сербов с особым уважением относится к Владимиру Владимировичу Путину, - рассказал дипломат. - С годами эти добрые чувства только укрепляются, что служит залогом успеха визита и дальнейшего развития братских связей. Принципиальный приоритет - выход на новые рубежи экономического сотрудничества. Главным будет акцент на взаимодействие в инновационных областях, таких как применение мирного атома, развитие IT и цифровых технологий. Продолжится сотрудничество в реконструкции железнодорожной системы Сербии, модернизации ПХГ "Банатский двор", сооружении газопровода Болгария-Сербия-Венгрия. Есть реальная возможность упрочить кооперацию в сельском хозяйстве и в сфере промышленности за счет создания совместных производств. Мы должны включить в это все наши таланты и всю нашу пассионарность".

Посол подчеркнул, что в 2019 году будет отмечаться замечательный юбилей - 75-я годовщина освобождения Белграда от фашистских захватчиков.

"У нас богатая созидательная повестка дня. Россия и Сербия не дружат "против кого-то", - добавил Александр Чепурин. - Мы продолжим совершенствовать наше стратегическое партнерство, осваивая новые направления в интересах процветания народов России и Сербии. Сможем ли мы все это сделать? У нас нет других вариантов".

В заключение дипломат поздравил "сербских друзей с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова". "Россия искренне заинтересована, чтобы Сербия и сербы были успешны, благополучны и счастливы, и всегда готова оказать в этом посильную поддержку", - отметил он.