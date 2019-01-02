Посольство Украины в США возмутил сюжет CNN c российским Симферополем

Посольство Украины в США осталось недовольно сюжетом на телеканале CNN, в котором промелькнул кадр из новогоднего Симферополя, а в подписи к праздничной картинке указывается российская принадлежность города.

Через микроблог Twitter украинская дипмиссия потребовала от американского телеканала "выбирать контент" и "проверять факты".

Украинские власти не единожды возмущались сюжетами на местном и зарубежном телевидении, в которых Крым обозначается как российский. Например, в выпуске шоу "Холостяк", показанном на украинском канале СТБ, была показана карта республики без Крымского полуострова. После разбора полетов был уволен один из членов съемочной группы - "виновным" признали режиссера монтажа.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам проведенного там референдума в марте 2014 года.