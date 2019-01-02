Правительство в 2019 году планирует разработать около 50 законопроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план законопроектной деятельности на предстоящий год.

Согласно документу, правительству предстоит разработать 49 законопроектов, сообщает пресс-служба Кабмина. Они охватывают сферы здравоохранения, пенсионной системы, социальной поддержки граждан, вопросы труда и занятости, природопользования, сельского хозяйства, земельных отношений, науки, образования, культуры, государственной и общественной безопасности и другие важные темы.

В пресс-службе уточняют, что план законопроектной деятельности подготовлен для реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства.