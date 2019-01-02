Предпенсионеры получают льготы по налогам на недвижимость

С 1 января 2019 года женщины 55 лет и мужчины 60 лет получают льготы по имущественным налогам. Новые нормы были приняты для обеспечения дополнительных социальных гарантий в связи с изменениями в пенсионной системе. До этого на такие льготы имели право только пенсионеры.

С нового года граждане предпенсионного возраста освобождаются от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости определенного вида. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машиноместо, хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него. Действует только одно условие: объект не должен использоваться для предпринимательской деятельности.

На людей, достигших предпенсионного возраста, также распространяется налоговый вычет на 6 соток. При расчете земельного налога его сумма уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров по одному земельному участку независимо от категории земли. Если участок 6 соток и меньше, платить налог вообще не нужно. Если он больше, налог рассчитывается на оставшуюся площадь.

Человек, имеющий два или больше участков, может выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любую инспекцию. По умолчанию вычет будет применен автоматически для одного участка с наибольшей суммой налога.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году налоговый вычет на 6 соток получили 12,8 миллиона налогоплательщиков.