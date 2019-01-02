Президент Республики Сербской: РФ помогает разбивать стереотипы о сербах

Президент Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Желька Цвиянович дала первое в 2019 году интервью - агентству Срна, в ходе которого уделила особое внимание развитию взаимодействия с Россией и попыткам втягивания БиГ в НАТО.

РС - Российская Федерация

Говоря о взаимодействии Республики Сербской с Россией, Желька Цвиянович отметила, что двусторонние отношения Баня-Луки и Москвы всегда были хорошими и стабильными, существует политическое взаимопонимание, необходимое для успешного развития сотрудничества.

"На протяжении многих лет Россия в ООН опирается на доклады Республики Сербской, чем помогает разбивать стереотипы о сербах и Республике Сербской, которые искусственно навязывались и продолжают навязываться, в том числе, и в Совете безопасности ООН", - отметила она.

БиГ - НАТО

Глава РС однозначно подчеркнула, что еще в октябре 2017 года власть и оппозиция приняли консолидированное решение по вопросу НАТО, закрепленное соответствующей резолюцией Народной Скупщины (парламент сербского энтитета - прим. "РГ") о военном нейтралитете, в соответствии с которым Баня-Лука полностью ориентируется на политику Белграда в отношении указанного военно-политического альянса. Мы требуем и будем отстаивать нашу позицию, подчеркнула она, добавив, что "в БиГ, как сложном государственном образовании, должен существовать консенсус об интеграции в НАТО, чтобы страна присоединилась к этому союзу".

Желька Цвиянович отметила и тот факт, что в Боснии и Герцеговине нет межнационального согласия и по вопросу активации Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для БиГ, возможность чего "неожиданно" была предложена Брюсселем в декабре 2018 года. Для этого альянсу теперь требуется получить от Сараево Ежегодную национальную программу (ЕНП), что на данном этапе блокируется сербскими кадрами.

Примечательно, что правительственная Комиссия по вопросам интеграции БиГ в НАТО 20 декабря 2018 года не утвердила ЕНП, однако документ в нарушение всех правил был передан на рассмотрение в боснийский Совет министров, где министры из РС - иностранных дел Игор Црнадак и безопасности Драган Мектич не захотели его обсуждать. Вместе с тем, согласно решению главы Совмина Дениса Звиздича (представитель Партии демократического действия Бакира Изетбеговича), рассмотрение ЕНП перенесено на 10 января. По оценкам экспертов, таким образом, американцы и их партнеры в Боснии выигрывают время для "обработки" сербских министров и выработки оптимальных путей решения указанного вопроса.

Желька Цвиянович также подчеркнула, что в 2010 году главы МИД стран НАТО выразили готовность принять первую Ежегодную национальную программу Боснии и Герцеговины только тогда, когда вся недвижимая военная собственность, признанная необходимой для будущих целей обороны, будет официально зарегистрирована как государственная. По ее словам, решение же альянса "забыть" про эти условия и предоставить ПДЧ является абсурдом и очередной демонстрацией двойных стандартов.

"Чистый абсурд, когда вам кто-то ставит условия, а спустя семь, восемь или девять лет говорит - это больше не условия, поскольку существуют некоторые другие вибрации в государстве", - усмехнулась она.

Следует отметить, что и посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов обратил внимание на то, что вновь активизировались попытки втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО. При этом такое развитие событий, по его мнению, привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе.

"Сейчас мы наблюдаем активизацию усилий по втягиванию Боснии и Герцеговины в этот альянс, - отмечает посол. - Это не только является вмешательством во внутренние дела БиГ, но и нарушает дейтонские принципы равноправия трех народов в принятии внешнеполитических решений, поскольку в стране отсутствует консенсус по этому вопросу. Об этом ясно свидетельствует декларация о военном нейтралитете, принятая Народной Скупщиной Республики Сербской, которая отражает позицию всех политических сил, подавляющего большинства населения энтитета к членству в НАТО. Другими словами, почти половина БиГ - против вступления в этот военный блок, который во время конфликта выступил против одной из сторон, погибли люди, был нанесен значительный материальный ущерб, пострадала экология всего региона, причем последствия до сих пор ощущают все боснийские жители вне зависимости от этнической принадлежности. Очевидно, что путем расширения НАТО преследует вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей, привлечением иностранных инвестиций и тушением лесных пожаров, как это пытаются представить некоторые наши западные партнеры. Вступление БиГ в НАТО привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе".

Между тем



На днях председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.



"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил Милорад Додик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".