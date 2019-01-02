Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис

Российский президент Владимир Путин в среду обсудил по телефону с главой Франции Эмманюэлем Макроном вопросы сирийского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.

"Прежде всего в контексте договоренностей о формировании конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле”, - уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках разговора президенты России и Франции также обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Макрон и Путин также поздравили друг друга с Новым годом.