Путин поручил найти применение результатам научных исследований

Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к декабрю 2019 года проанализировать результаты научных исследований 2013-2018 годов, которые финансировались из бюджета, и оценить возможность их практического применения. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, РАН предстоит проанализировать ожидаемые результаты научных проектов, входящих в программу фундаментальных исследований академии на 2013-2020 годы, насколько они соответствуют приоритетам научно-технологического развития России. По итогам должны быть представлены предложения о необходимых изменениях в академическую программу.

Согласно списку поручений, правительство также должно к 1 марта подготовить предложения по научному обеспечению реализации национальных проектов.