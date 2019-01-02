Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения

Владимир Путин поздравил с днем рождения хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Президент отметил, что его творчество обогатило великие традиции балетной школы.

В своем поздравлении глава государства также подчеркнул, что Григорович посвятил себя искусству танца и снискал славу одного из выдающихся хореографов современности.

"От души желаю Вам успехов во вдохновенном труде, здоровья, долголетия и всего наилучшего”, - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Второго января Юрию Григоровичу исполнилось 92 года.