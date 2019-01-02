Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы

В усиленном режиме работают дорожники Подмосковья, ликвидируя последствия снегопада. На очистку проезжей части и обработку дорог противогололедными материалами вышли 2,6 тысячи рабочих и более 2,5 тысячи единиц спецтехники.

"В первую очередь обрабатываются опасные участки дорог, тротуары и территория у остановок общественного транспорта", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов мобилизовать все необходимые службы для своевременной уборки снега во дворах и на дорогах региона.