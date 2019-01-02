Из-за поломки самолета в Шереметьево застряли полтысячи пассажиров

Полтысячи пассажиров не могут улететь в Доминикану из московского аэропорта Шереметьево. Сломался самолёт компании Nordwind Airlines, который должен был вылететь ещё в 5:15. Люди, которые приехали в аэропорт примерно в 2-3 часа ночи, спят прямо на полу, потому что мест не хватает. Пассажиры требуют замены неисправного самолета. Поломка серьезная.

- Представителя авиакомпании мы нашли. Он сказал нам, что нарушена работа систем, которые отвечают за нагрев лобового стекла. В результате это стекло постоянно нагревается и в полёте может просто лопнуть. Конечно, мы требуем замены этого самолета. Нам лететь 12 часов. Перелёт трансатлантический, - рассказала "РГ" одна из пассажирок.

Предположительно, ожидание пассажиров затянется ещё на 2-3 часа.

Напомним, что в России по закону при задержке или отмене рейса пассажир может бесплатно воспользоваться услугами в аэропорту: получить напитки через 2 часа после планируемого отправления по расписанию, горячее питание - через 4 часа, гостиницу и транспорт до нее - через 8 часов днем или 6 часов ночью.

А также получить компенсацию 25 рублей за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, и возместить убытки, если рейс отменили или задержали по вине авиакомпании.