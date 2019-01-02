Под Ивановом в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали

Один человек погиб, шестеро получили травмы в столкновении легкового автомобиля и рейсового автобуса в Ивановской области

Авария произошла в 15.15 на на трассе Лежнево-Воскресенское. Легковой Chery потерял управление на зимней дороге, его вынесло на встречную полосу и развернуло, в бок автомобилю врезался шедший навстречу рейсовый ПАЗ с пассажирами.

- Водителя иномарки выбросило за пределы дороги. Там очень глубокий кювет, он упал в него и погиб на месте. В автобусе ехали 19 человек. Травмы получили шестеро - в том числе водитель и 17-летняя девушка. Четверых пострадавших доставили в больницу, двое от госпитализации отказались, - рассказал руководитель пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.

Автобус следовал по маршруту Иваново - Новые Горки.