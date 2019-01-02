Появилось первое фото новой российской самоходки

ЦНИИТОЧМАШ опубликовал фотографию перспективной самоходной артустановки "Лотос". Изображение САУ наряду с другими боевыми комплексами размещено в корпоративном календаре предприятия на 2019 год. Ранее фотографии самоходки не публиковались.

- К созданию любой техники, особенно артиллерийской, надо подходить с вдохновением. Каждый разработчик и конструктор заранее видит образ своего изделия. Своеобразным источником вдохновения для нас стал цветок лотоса: несмотря на внешнюю хрупкость, растет он в тяжелейших условиях. Это идеальное сочетание красоты, грации и несокрушимости. Плавающее десантируемое САО "Лотос" наряду с высокими баллистическими характеристиками и эффективностью боеприпасов сконструировано по принципу "золотого сечения", и несмотря на мощь, радует каждой своей гранью, - рассказал сотрудник отдела артиллерийского вооружения ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Мелихов.

В октябре началось изготовление первого опытного образца самоходки. "Лотос" заменит в ВДВ советскую САУ "Нона", его главным оружием станет 120-миллиметровое с улучшенными характеристиками стрельбы. Судя по фото, самоходка получила гидравлическую подвеску с изменяемым клиренсом - этой опцией оснащается вся новейшая техника для ВДВ. Государственные испытания орудия начнутся в 2019 году, тестировать его будут в паре с машиной боевого управления "Завет-Д".

Вместе с десантируемой самоходкой в календарь попали полуавтоматический нарезной миномет "Нона-М1", пулемет "Печенег", бесшумный автомат "Вал", подводный автомат АПС, универсальное оружие СР3М, заменяющее штурмовой автомат и снайперскую винтовку, боевая экипировка "Ратник", компактный пистолет-пулемет СР2МП.

ЦНИИТОЧМАШ входит в кормпорацию "Ростех", занимаясь разработкой и испытаниями стрелковых и артиллерийских комплексов, боеприпасов, систем управления высокоточным оружием, боевых экипировок. Штаб-квартира предприятия находится в Подольске.