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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проект объединения монорельса с трамваями в Москве будет готов к июлю

Текст: Ирина Рыбникова

Столичные власти по-прежнему не намерены демонтировать линию монорельса. Она будет включена в трамвайную городскую сеть, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Сейчас смотрим на возможность запуска на монорельсе трамвайного движения, чтобы трамвай не работал там просто как челнок, смотрим, как увязать существующую трамвайную сеть с монорельсом. Я думаю, что мы в первом полугодии 2019 года окончательно продумаем проект планировки, связывающий монорельс с трамвайной сетью, - сказал Хуснуллин.

Напомним, еще в июне 2017 года на заседании городской градостроительно-земельной комиссии было решено сделать монорельс частью трамвайной сети Москвы. Проект планировки предусматривает продление линии монорельса. которая проходит по ул. Академика Королева до Краснопресненской трамвайной сети.

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