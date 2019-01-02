Собянин рассказал о строительстве плавательного центра в "Лужниках"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как идут строительные работы в "Лужниках".

"В "Лужниках" продолжается главная спортивная стройка страны: плавательный центр, центр художественной гимнастики, обновленный зал "Дружба", теннисный центр и многое другое. На другом берегу Москвы-реки - горнолыжный кластер, с которым "Лужники" связывает канатная дорога. Огромные детские площадки, workout, беговая дорожка, велодорожка, прогулочная набережная - все это тоже "Лужники", - написал Собянин на своем сайте.

По словам мэра, плавательный центр в "Лужниках" будет самым большим в Москве: в его состав войдет аквапарк, а дорожек в бассейне будет в два раза больше.

"Здесь смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители. Хотим также восстановить историческую функцию кровли. Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом", - написал градоначальник.