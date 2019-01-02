Шлейф от выброса из камчатского вулкана растянулся на 85 километров

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра сегодня днем.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф из газа и пара с примесью пепла протянулся на 85 километров к юго-востоку от исполина.

Вулкану присвоен один из самых высоких, "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что выброс угрожает низколетящим самолетам и вертолетам.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, пеплопада в населенных пунктах полуострова не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.