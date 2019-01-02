Новости

В Хабаровском крае пропали четверо рыбаков 06:57
При пожаре в чукотском селе погибли пять человек 06:44
Фото: Минздрав показал, как младенца из Магнитогорска доставили в Москву 00:55
На "Зимнюю классику" НХЛ пришли больше 76 тысяч зрителей 00:38
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный 00:38
Спасенный после взрыва в Магнитогорске младенец доставлен в Москву 01.01.2019
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море 01.01.2019
В Магнитогорске три человека погибли при взрыве "Газели" 01.01.2019
В Магнитогорске загорелась и взорвалась "Газель", погибли трое 01.01.2019
Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд 01.01.2019
Украинские националисты напали в соцсетях на шоумена Зеленского 01.01.2019
Парковки столичных аэропортов забились каршеринговыми машинами 01.01.2019
СМИ: Рядом с телом отца актера Дмитрия Бикбаева обнаружена записка 01.01.2019
Пострадавший в Магнитогорске мальчик получил подарок от Путина 01.01.2019
Месси стал игроком года по версии Marca 01.01.2019
В Сети появились первые три минуты продолжения "Американских богов" 01.01.2019
Албанский премьер снова заговорил о "Великой Албании" 01.01.2019
Вышел тизер второго сезона успешного сериала "Убивая Еву" 01.01.2019
Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом 01.01.2019
На месте ЧП в Магнитогорске работают 150 волонтеров 01.01.2019
АвтоВАЗ поднял цены на автомобили 01.01.2019
Спасенного в Магнитогорске малыша будут лечить в клинике Рошаля 01.01.2019
Дело о трагедии в Магнитогорске передали главку по особо важным делам СК 01.01.2019
Крым и Ингушетия соболезнуют магнитогорцам 01.01.2019
ALO magazine назвал "Путешествие в Рождество" лучшим зимним фестивалем 01.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
Видео: Дед Мороз рассказал, какие желания загадывать в Новый год
02.01.2019 06:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае пропали четверо рыбаков

Текст: Юлия Гарднер

Четверых рыбаков ищут спасатели в районе поселка Де-Кастри Ульчского района. Сообщение об исчезновении мужчин поступило в ведомство 1 января.

На Байкале нашли тела пропавших две недели назад рыбаков

Известно, что жители Хабаровска и села Некрасовка Хабаровского района 29 декабря выехали из Де-Кастри на машине Mitsubishi Montero, чтобы порыбачить, и с тех пор не выходили на связь с близкими.

"Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лед", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Полицейские и спасатели обследовали три километра прибрежной полосы бухты. Поиски будут продолжены.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Вступают в силу в январе 2019 года
Украинские пограничники открыли стрельбу в Черном море
В ФРГ водитель "охотился" на людей на автомобиле, четверо пострадали
Стало известно имя хоккеиста-авиадебошира