В Хабаровском крае пропали четверо рыбаков

Четверых рыбаков ищут спасатели в районе поселка Де-Кастри Ульчского района. Сообщение об исчезновении мужчин поступило в ведомство 1 января.

Известно, что жители Хабаровска и села Некрасовка Хабаровского района 29 декабря выехали из Де-Кастри на машине Mitsubishi Montero, чтобы порыбачить, и с тех пор не выходили на связь с близкими.

"Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лед", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Полицейские и спасатели обследовали три километра прибрежной полосы бухты. Поиски будут продолжены.