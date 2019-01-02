В ДТП под Иркутском погиб водитель, пострадали трое детей

Крупной аварией закончились новогодние катания на автомобиле шестерых жителей Зиминского района Иркутской области.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, накануне 25-летний мужчина не справился с управлением, и машина на полном ходу врезалась в фонарный столб. В автомобиле находились шестеро человек, в том числе трое детей - 3, 5 и 8 лет. Водитель погиб на месте. Пассажиры получили различные травмы. Дети доставлены в больницу.

В МВД подчеркнули, что автомобиль не был оборудован детскими удерживающими устройствами. Был ли водитель нетрезв в момент ДТП пока не сообщается. Полиция проводит проверку.