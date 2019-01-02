В Красноярском крае запретят продажу оружия на время Универсиады 2019

ФСБ РФ предложила запретить продажу любого оружия, а также ядов в Красноярском крае на время проведения Универсиады 2019. Проект соответствующего указа президента, разработанный этим ведомством, размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно этому документу, с 21 февраля по 14 марта на территории Красноярского края будет запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств. А также продажа взрывчатых веществ, материалов и изделий, их содержащих.

Также из продажи будут исключены ядовитые вещества, за исключением входящих в состав лекарственных средств, зарегистрированных на территории России.

Указ запрещает в указанный период в городе Красноярске, Березовском и Емельяновском районах Красноярского края перевозку или иное перемещение взрывчатых, радиоактивных, химических и биологических веществ за исключением случаев, связанных с необходимостью выполнения Россией взятых на себя международных обязательств.

Организация внеплановых проверок тех, кто торгует оружием поручается Федеральной службе войск национальной гвардии. Ей же поручается обеспечить изъятие по Красноярскому краю оружия и боеприпасов в случаях выявления фактов их продажи в период введения усиленных мер безопасности. Также Росгвардия должна обеспечить изъятие и приемку на ответственное хранение, а по окончании действия этого периода, возврат оружия и боеприпасов.