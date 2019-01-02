В Кузбассе при пожаре погибли двое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре двух детей в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области.

Сегодня около 3 часов ночи в Промышленной произошел пожар в частном доме, в котором находились супружеская пара, их родственник, а также трое малолетних детей. Хозяину дома удалось спасти трехлетнего сына и жену, родственник выбрался из огня сам. В настоящее время они находятся в больнице с отравлением продуктами горения.

Еще двух детей спасти не удалось. Тела восьмимесячного мальчика и двухлетней девочки были обнаружены во время тушения пожара.

- В настоящее время на месте работает следственная группа, сотрудники МЧС, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пострадавшая семья характеризуется положительно. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.