На Кубани 97-летней женщине удалили злокачественную опухоль

Уникальную операцию провели врачи в Краснодарском крае. Они удалили злокачественную опухоль 97-летней женщине, сообщают на сайте краевого министерства здравоохранения.

Пациентка попала в онкологический диспансер с агрессивной формой злокачественной опухоли молочной железы. Требовалась срочная операция, и ее дата совпала с днем рождения женщины. Тем не менее хирургическое вмешательство прошло успешно, хотя ситуацию сильно осложнили заболевания и пожилой возраст.

Но вскоре выяснился и секрет того, почему 97-летняя женщина решилась на операцию и где взяла столько сил и мужества. Оказалось, что несколько лет назад она вышла замуж, сейчас ее супругу 77 лет. "Мы с большой любовью относимся друг к другу, ведем здоровый образ жизни и, надеюсь, что у нас еще впереди немало счастливых мгновений", - сказала пациентка.

В свою очередь в краевом онкодиспансере отметили, что в практике учреждения проводилась операция в таком возрасте. Тем не менее там уверены, что с таким отношением к жизни женщина отметит 100-летний юбилей.