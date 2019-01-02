Авария в Ленобласти унесла жизни четырех человек

Смертельная авария произошла на федеральной трассе "Кола" в Ленинградской области - при столкновении двух автомобилей в Лодейнопольском районе на месте скончались четыре человека. В числе погибших десятилетний ребенок.

Как сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на встречную полосу "по невыясненным обстоятельствам" выехала 20-летняя девушка - она управляла автомобилем ВАЗ 2115. Увернуться от отечественной машины не смог водитель KIA Rio - он получил тяжелые травмы и госпитализирован, а двое пассажиров иномарки - 58-летняя женщина и 10-летний мальчик скончались на месте.

Пассажир ВАЗа тоже погиб.

По факту ДТП проводится проверка. Накануне, напомним, МЧС предупреждало жителей региона о неблагоприятной ситуации на дорогах в связи с погодой.