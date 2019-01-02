Новости

Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 28-го погибшего 21:15
Криштиану первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram 21:10
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей 21:06
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США 20:48
Писатель Паустовский трижды претендовал на Нобелевскую премию 20:33
Овечкин променял Матч звезд НХЛ на отдых 20:01
Еще одного пострадавшего из Магнитогорска доставили в Челябинск 19:55
В Магнитогорске из-под завалов подняли тела еще двух человек 19:50
Армия Кореи применит искусственный интеллект для военных нужд 19:42
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов 19:40
Число погибших в Магнитогорске выросло до 24 человек 19:10
В горах Кореи произошел сильный пожар 19:10
В России выросла добыча нефти и газа 19:07
В Магнитогорске под завалами дома нашли кошку 19:07
Под Ивановом в ДТП с автобусом погиб человек, шестеро пострадали 19:01
Президент поручил разобраться с проблемными объектами во Владивостоке 18:58
Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке национального телеканала 18:51
Контейнеры с опасными химикатами попали в Северное море 18:40
Крымчане застряли в многокилометровой снежной пробке под Ай-Петри 18:34
В Магнитогорске из-под завалов подняли тело пятилетнего мальчика 18:10
В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение 18:01
Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших 17:50
Житель Магнитогорска чудом спасся от взрыва в гараже 17:29
Семья Михаэля Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика 17:28
Губернатор исполнил мечту свердловчанок о закулисье цирка 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 21:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 28-го погибшего

Текст: Юлия Мякишева

В Магнитогорске в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов подъезда жилого дома извлечены тела 28 жертв.

Под завалами спасатели обнаружили тело мальчика. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Ранее сообщалось, что из 133 человек 86 граждан живы, 5 госпитализировано (одна женщина сегодня выписана), по 14 гражданам организован поиск.

Из 28 погибших четверо - дети, 14 женщин и 10 мужчин. Не считая последнего ребенка, в морг доставлено 21 опознанное тело. Работы продолжаются.

Напомним, 31 декабря в жилом многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса взорвался газ. В результате обрушился весь подъезд с квартирами.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей
Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей