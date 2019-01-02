Из-под завалов в Магнитогорске достали тело 28-го погибшего

В Магнитогорске в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов подъезда жилого дома извлечены тела 28 жертв.

Под завалами спасатели обнаружили тело мальчика. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Ранее сообщалось, что из 133 человек 86 граждан живы, 5 госпитализировано (одна женщина сегодня выписана), по 14 гражданам организован поиск.

Из 28 погибших четверо - дети, 14 женщин и 10 мужчин. Не считая последнего ребенка, в морг доставлено 21 опознанное тело. Работы продолжаются.

Напомним, 31 декабря в жилом многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса взорвался газ. В результате обрушился весь подъезд с квартирами.