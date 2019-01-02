СК Петербурга начал проверку после падения на прохожих рекламного щита

Следственный комитет Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства, при которых на прохожих упал рекламный щит. Начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло вечером 2 февраля у дома №150 по Невскому проспекту. Пострадали три человека, причем двое были госпитализированы с серьезными травмами.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Выясняется, какая структура была ответственна за обслуживание щита и выполняла ли она все правила про поддержанию конструкции в безопасном состоянии.

По результатам доследственной проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.