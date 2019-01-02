В Хибинах снежная лавина накрыла троих лыжников

В Хибинах произошел сход снежной лавины, которая накрыла трех лыжников. Двоим удалось выбраться из снежного плена самостоятельно, а вот на поиски девушки прибыли спасатели. Данный факт "РГ" подтвердили в УМЧС по Мурманской области. Проверку начала и региональная прокуратура.

ЧП произошло в горнолыжном комплексе горы Кукисвумчорр. Трое лыжников поднялись на гору на подъемнике и ушли со специализированной трассы в район целинного кулуара горы «дикого» склона. Снег сошел в третьем лавинном очаге. Двое лыжников выбрались из-под завала сами, а вот девушку искали и сотрудники МЧС Заполярья, и волонтеры.

К счастью, лыжницу быстро обнаружили. Она жива. Спасатели сообщили, что состояние пострадавшей удовлетворительное. Девушку отправили в больницу. Прокуратура Мурманской области начала проверку по выявлению всех причин и обстоятельств ЧП.