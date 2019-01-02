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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка. Петарда выстрелила ему в лицо.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, тело мужчины было обнаружено на улице. Причиной смерти стали травмы головы.

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Сейчас региональный СК проводит доследственную проверку. Основная версия - несчастный случай. В следствии полагают, что мужчина запускал петарду большой мощности. Уже после того как был подожжен фитиль, житель Ленобласти наклонился к трубе фейерверка. Высота конструкции составляла 60 сантиметров, диаметр - 25.

Петарда оказалась исправной и мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В данное время следователи изучают все обстоятельства случившегося, проводится судебно-медицинская экспертиза. Тем не менее, в ведомстве склоняются к мнению, что причина трагедии — нарушение правил техники безопасности при обращении с пиротехникой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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