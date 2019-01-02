Крымчане застряли в многокилометровой снежной пробке под Ай-Петри

В Крыму на дороге к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая 2 января скопились многокилометровые пробки, вызванные желанием многих жителей и гостей полуострова провести выходной день в атмосфере снежной сказки и заняться активными видами отдыха.

Затор возник утром за несколько километров до Ай-Петри, и к концу дня пробка только продолжала увеличиваться. По оценке некоторых водителей, стояние на заснеженной дороге для желающих подняться на гору затянулось на три-четыре часа.

- Сегодня все ринулись на горы, захотелось зимнего настроения, - констатировала пользователь соцсети Виктория Ваапова.

Автомобилисты пишут в соцсетях, что причиной дорожной проблемы стала неготовность некоторых водителей подняться на высокогорное плато: у большинства машин была летняя резина. А уж специальные цепи против скольжения вообще нашлись мало у кого. Сказалась обманчивая погода: в Ялте сегодня сухо, безветренно и тепло, температура на столбике термометра поднялась до плюс восьми градусов. И поднимаясь по горному серпантину резко вверх в горы, многие водители не рассчитывали забуксовать в довольно глубоком снегу.

- Огромная многокилометровая пробка стоящих в снегу машин, - констатирует пользователь Facebook Иван Кудрявцев. - Видимо ночь нам тут проводить!

По словам других водителей, местами машины попадали в снежную ловушку и застревали, пытаясь объехать затор по обочине. И это лишь усугубляло ситуацию. Зафиксированы и несколько аварий.

Ближе к вечеру пробка образовалась и ближе к Ангарскому перевалу, правда, она рассосалась к наступлению темноты.