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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив-Кубань" на старте Топ-16 Еврокубка проиграл АСВЕЛу

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Поздно вечером в среду "Локомотив-Кубань" в первом матче Топ-16 баскетбольного Еврокубка на своей площадке неожиданно уступил клубу АСВЕЛ из Франции со счетом 65:67 (15:15, 19:19, 18:17, 13:16). Краснодарская команда большую часть поединка вела в счете, но огромное число ошибок в нападении и полностью проигранная борьба под своим щитом не позволили "Локо" начать год с важной победы.

В группе F этой стадии престижного турнира выступают также немецкие команды "Ульм" и "Скайлайнерс", которые сегодня сыграют между собой. Но именно "Локо" и 18-кратный чемпион Франции АСВЕЛ, по мнению экспертов, считаются фаворитами в споре за две путевки в плей-офф. Поэтому именно итог их стартового противостояния может оказаться ключевым на всей дистанции из шести туров.

Фото: www.eurocupbasketball.com
"Локомотив-Кубань" завершил стартовый раунд Еврокубка лидером группы

А самыми любопытными ожидались две вещи: приезд в Краснодар любимца местных болельщиков литовского разыгрывающего Мантаса Калниетиса (он провел здесь три классных сезона), и то, удастся ли железнодорожникам расколоть крепкий орешек в виде суперзащиты соперника (коллектив черногорского тренера Звездана Митровича пропускает меньше 74 очков за игру - лучший результат в Еврокубке).

Что касается литовца, то его трибуны краснодарского "Баскет-холла" встретили аплодисментами, а оборона гостей, действительно, предстала железобетонной. Железнодорожники в дебюте были попросту отрезаны от чужого кольца, а броски Джонсона, Фридзона, Хвостова и Иевлева со средних дистанций с кольцом разминались. Впрочем, и французы явно не геройствовали в атаке, ответив своей серией промахов. В результате - мизерные 4:2 к середине первой четверти. И черепашьи темпы набора очков соперники (постоянные промахи следуют даже с линии штрафных) долгие минуты не могли преодолеть.

В середине второй четверти выяснилось, что гости куда лучше действуют под чужим щитом (сразу пять подборов в одной атаке подряд), и вот уже АСВЕЛ впереди - 23:25. Кубанцам благодаря разумным действиям впереди Дмитрия Кулагина удается чуть уйти вперед - 30:25, 17-я минута. Но 17-летний защитник гостей Тео Маледон (7 очков в первой половине) на последних секундах ликвидирует и это преимущество - 34:34.

Выбраться из "усыпляющего" темпа игры АСВЕЛа краснодарцам никак не удается и в третьей четверти. Правда, за счет индивидуальных проходов Джамела Маклина и серийным попаданиям Матеуша Понитки хозяевам наконец-то удается уйти в отрыв - 50:43, 37-я минута. Но и у французов находится герой в лице Дэвида Лайти, который не дает своей команде безнадежно отстать, и уже через пару минут от лидерство кубанцев остается чисто символичным - 52:51.

В заключительном периоде соперники продолжали демонстрировать почти исчезнувший сегодня исключительно защитный вид баскетбола. Стало понятно, что фортуна улыбнется тому, кто сделает просто на пару ошибок меньше. Или вдруг на паркете отыщется игрок, который начнет попадать с любой дистанции и сам решит исход этого тяжелейшего противостояния.

В середине четверти атака у "Локо" разладилась, кажется, окончательно, и хозяяева впервые за долгое время вообще уступают лидерство - 60:61. АСВЕЛ же продолжает буквально по "зернышку" собирать свои очки - 61:65, 38-я минута. А когда Альфа Каба набирает из-под чужого кольца свое 16-е очко (61:67), наставник кубанцев Владимир Йованович берет, кажется, уже явно запоздавший тайм-аут. Однако вытащить эту игру у "Локо" не получается - 65:67.

Во втором туре "Локомотив-Кубань" сыграет в следующий вторник, 8 января, на выезде во Франкфурте со "Скайлайнерсом".

Кстати

Первыми в среду в борьбу в Топ-16 вступили казанский УНИКС и питерский "Зенит" - еще два представителя России в Еврокубке, выступающие в группе H вместе с хорватской "Цедевитой" и испанской "Андоррой". В поединке, состоявшемся в столице Татарстана, труднейшую победу одержали хозяева арены - 68:67.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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