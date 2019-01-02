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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму число туристов из Китая выросло в 2,5 раза

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

Количество организованных туристов из Китая, посетивших Крым, за год увеличилось в 2,5 раза благодаря открытию на полуострове китайского информационно-культурного центра и специальным турпакетам.

Турпоток в Керчь вырос в три раза после запуска Крымского моста

- Отмечаем рост турпотока из Китая в Крым. В 2017 году из КНР к нам приехало 1,7 тысячи туристов, а в 2018 - более четырех тысяч, - цитирует РИА Новости вице-премьера правительства РК - постпреда республики при президенте России Георгия Мурадова.

По его словам, на Крымском полуострове уже появились туроператоры, которые специализируются на работе с китайцами. Для гостей из Поднебесной разрабатывают отдельную туристическую программу, подбирают гидов, владеющих китайским языком, предлагают традиционную кухню.

- Китайских туристов интересуют товары, которые производятся в Крыму: косметические средства, вина. Кроме этого, их привлекает рекреационный туризм, и мы обсуждаем с ними сотрудничество в этой области, - говорит Мурадов.

Он отметил, что привлекать китайских туристов помогает Информационно-культурный центр Китая, который был открыт в Ялте в 2018 году. В нем все желающие могут посещать курсы по изучению китайского языка и культуры.

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