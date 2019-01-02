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02.01.2019 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин заявил о возможных проблемах с проверкой газового оборудования

Текст: Владимир Баршев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что компания, обслуживающая газовое оборудование в доме в Магнитогорске, где произошла трагедия, могла несвоевременно проводить проверки.

- Вы знаете, как в целом в нашей стране обстоит дело с газовым оборудованием. Оно старое, часто нуждается в ремонте. С мая никто не заходил в квартиры в этом доме. Не все квартиры были исследованы. Летом люди были в отпусках. А сентябрь, октябрь, ноябрь? - спрашивает глава СКР на совещании, запись которого размещена на официальном канале СК в YouTube.

Фото: МЧС России
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Он также поинтересовался у участников совещания, уверены ли они, что в соседних домах все хорошо?

Именно взрыв бытового газа - приоритетная версия обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске.

Ранее звучала версия о возможном теракте. Однако в СК заявили, что в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено. Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

Александр Бастрыкин непосредственно на месте происшествия в городе Магнитогорске заслушал доклад следственной группы, а также провел совещание с членами оперативного штаба по ЧС.

Фото: Пресс-служба Минздрава РФ
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Кроме того, отдельно Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором был определен ее окончательный состав. Распоряжением председателя СК России сформирована и работает на месте происшествия усиленная следственная группа из числа более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России.

По последним данным из-под завалов извлечены 22 человека. Из них 19 погибло, среди них один ребенок. Шестеро человек спасены и находятся в медицинских учреждениях. Среди них двое детей. Судьба еще 22 человек остается неизвестной. Их поиски продолжаются.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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