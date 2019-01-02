Число погибших от взрыва в Магнитогорске выросло до 19 человек

В Магнитогорске в ходе аварийно-спасательной операции из-под завалов извлеченj тело 19 погибшего, сообщили в среду в ГУ МЧС региона.

- Подняли тело еще одной погибшей, это женщина, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Работы по разбору завалов продолжаются.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 17 взрослых и двух детей, неизвестно местонахождение еще 22 человек.

В Челябинской области сегодня проходит траур по погибшим. В непосредственной близости от места трагедии организован молебен. Эвакуированным жителям трех пострадавших подъездов разрешили вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.

В каждый подъезд в сопровождении сотрудников оперативных служб пропускали не более пяти человек по предъявлению паспортов.