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01.01.2019 10:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Объявлен день траура по погибшим от взрыва в Магнитогорске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжение, которым объявлен день траура по погибшим от взрыва в Магнитогорске. По последней информации на утро 1 января, из под завалов рухнувшего дома извлекли восемь погибших, сообщили во вторник в правительстве региона.

"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 2 января 2019 года днем траура в Челябинской области",- сообщили в правительстве региона.

Фото: Евгений Бочкарев/ТАСС
Под завалами в Магнитогорске найден восьмой погибший

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги Челябинской области, а кроме того, отменены все развлекательные мероприятия и телевизионные передачи.

Кроме того губернатором определен размер компенсаций на погребение погибших и поддержку пострадавших от взрыва жилого дома в Магнитогорске. По 25 тысяч рублей будет дополнительно выделено из бюджета на организацию похорон. Вместе с гарантированным федеральным пособием размер поддержки составит 31,5 тысячи рублей на человека.

Жителям, чьи квартиры пострадали от взрыва, до решения вопроса с постоянным жильем будет предоставлено на выбор бесплатное общежитие или компенсация за съем жилья на сумму до 15 тысяч рублей в месяц.

Как уже сообщала "РГ", ранее в региональном правительстве сообщили, что семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим - 50 тысяч рублей. Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены новые квартиры.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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