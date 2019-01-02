Новости

В Магнитогорске из-под завалов подняли 21 погибшего 14:50
В этом году ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов 14:36
Кевина Спейси обвинили в изнасиловании подростка в ресторане 14:10
Петербуржца арестовали за убийство 14-летней падчерицы 14:03
Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей 14:01
В горах Сочи выступят Шнур, Гагарина и Елка 13:55
Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе 13:54
В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста 13:53
Авторитетный сайт представил топ-10 самых популярных сериалов 13:50
Число погибших от взрыва в Магнитогорске выросло до 19 человек 13:35
В Пусане найден мертвым российский моряк 13:30
"Челси" подписал Пулишича из дортмундской "Боруссии" за 64 млн евро 13:28
Родители спасенного 10-месячного мальчика обратились за новыми паспортами 13:25
Официально: Поставки автомобилей Ravon в Россию возобновлены 13:24
Путин поздравил хореографа Григоровича с днем рождения 13:20
Шесть человек погибли при аварии поезда на мосту в Дании 13:01
Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне из-за отказа соперницы 12:48
В Магнитогорске отслужили молебен по погибшим от взрыва в жилом доме 12:40
Собянин рассказал о будущем плавательном центре в "Лужниках" 12:39
Из-за поломки самолета в Шереметьево застряли полтысячи пассажиров 12:36
В Омске мать забыла дочку в маршрутном такси 12:36
Проект объединения монорельса с трамваями в Москве будет готов к июлю 12:34
Глава Минздрава навестила мальчика из Магнитогорска в клинике Рошаля 12:27
В Магнитогорске из-под завалов подняли тела мужчины и ребенка 12:25
В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 14:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей

Текст: Юлия Мякишева
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Житель Санкт-Петербурга и житель Свердловской области  в новогоднем тираже лотереи выиграли по пятьсот миллионов рублей.

Почему лотерейные миллионеры уходят в подполье

- Мы разыграли миллиард рублей! Его поделили между собой два участника: один из Свердловской области, другой - из Санкт-Петербурга. Каждый из них получит полмиллиарда рублей, - говорится в сообщении на сайте компании - распространителя государственных лотерей.

Судя по списку билетов-победителей, были и другие суммы приза: миллион рублей, 833 333 рублей, 458 333. Отметим, что миллион получили 84 человека. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста
Число погибших от взрыва в Магнитогорске выросло до 19 человек
В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США
Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный