Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга и житель Свердловской области в новогоднем тираже лотереи выиграли по пятьсот миллионов рублей.

- Мы разыграли миллиард рублей! Его поделили между собой два участника: один из Свердловской области, другой - из Санкт-Петербурга. Каждый из них получит полмиллиарда рублей, - говорится в сообщении на сайте компании - распространителя государственных лотерей.

Судя по списку билетов-победителей, были и другие суммы приза: миллион рублей, 833 333 рублей, 458 333. Отметим, что миллион получили 84 человека. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.