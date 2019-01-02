Эвакуированы жители еще одного подъезда дома в Магнитогорске

В Магнитогорске на время проведения работ по разбору завалов выселены жители еще одного подъезда поврежденного взрывом дома. После обследования конструкций проживание в нем признано небезопасным, сообщили в среду в городской администрации.

- Жители пятого подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса покинули свое жилье, - пояснили в пресс-службе мэрии. - В ближайшее время, они вместе с жителями шестого и восьмого подъездов в сопровождении соответствующих служб смогут забрать из квартир вещи первой необходимости. На данный момент формируется график, о котором людям будет дополнительно сообщено по телефонам.

Визуальный осмотр и техническое обследование здания показало, что подъезды с первого по пятый и с девятого по 12 безопасны для проживания. Их жители останутся в своих квартирах.

Сегодня в штабе аварийно-спасательных работ губернатор Борис Дубровский проведет личный приём граждан по вопросам, связанным с трагедией в Магнитогорске. Встреча пройдет 12 до 16 часов в спортзале школы №14, отметили в пресс-службе губернатора.