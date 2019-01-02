Какие спектакли смотреть в городах России на январских праздниках

Новогодние праздники для театральных коллективов уж точно не время для отдыха. Каждый театр уникален по-своему и старается представить зрителям самый лучший репертуар. "РГ" сделала подборку наиболее интересных, на наш взгляд, постановок, которые покажут в российских городах.

"Ночь открытых дверей" (Екатеринбург)

Для скряги Скруджа ночь открытых дверей начинается с появления в его доме благотворителей, которых он безжалостно выгоняет прочь. Однако эти люди станут последними, от кого старик сможет отделаться таким способом. Незваные гости - Дух прошлого, настоящего и будущего помогут Скруджу осознать его ошибки и поменять свое отношение к жизни, пока это еще возможно…

Эту постановку по мотивам повести Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" покажет свердловский театр музыкальной комедии. "Ночь открытых дверей" - лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска".

Впервые в России спектакль по истории Диккенса показали именно в Екатеринбурге. В 2004 году главный режиссер свердловской музкомедии Кирилл Стрежнев поставил своему творческому коллективу задачу создать "самый светлый спектакль репертуара". Команда театра поручение выполнила. Постановка получилось очень доброй и трогательной. Зрители смогут насладиться просмотром 5 и 6 января 2019 года.

"Лукоморье" (Казань, Самара, Екатеринбург)

Фото: пресс-служба театра

Зрители трех городов в новогодние праздники увидят национальный мюзикл "Лукоморье". Постановка вошла в Книгу рекордов России, увидят ее в Казани, Самаре и Екатеринбурге.

Действие разворачивается в сказочной стране Лукоморье. Зрители успеют побывать не только у зеленого дуба с златой цепью, но и в Царстве Цветов, таинственном лесу, логове Бабы Яги и подземелье Кощея.

Если вдруг на первый взгляд покажется, что тема постановки избита, выкиньте эту мысль из головы. Спектакль прекрасно сочетает нестареющую классику русских народных сказок и произведений Александра Сергеевича Пушкина с современными спецэффектами и необычными декорациями. А если прибавить к этому яркие костюмы, грим, игру актеров и эффектные музыкальные номера, то получится спектакль для прекрасного времяпрепровождения.

Гастроли по городам пройдут 2, 4, 5 и 7 января 2019 года.

"Девушка для прощаний" (Ярославль)

Спектакль, над которым работала целая команда профессионалов: режиссер Владимир Алеников, хореограф Егор Дружинин, художник-постановщик Семен Пастух, композитор Варвара Рогович и более 40 актеров, впервые был показан ярославскому зрителю театра им. Волкова в марте 2018 года. Тогда эксцентричная love-story в стиле джаз имела большой успех. Режиссеры решили повторить опыт, продемонстрировав театральную работу в первый месяц нового года.

Постановка рассказывает о непростых любовных отношениях молодых людей, которые мечтают о славе. Им предстоит понять, что дорога к головокружительной карьере и счастью в личной жизни не всегда оказывается прямой и беспрепятственной.

Спектакль пройдет в Ярославском театре им. Волкова 16 и 27 января 2019 года. Кроме того, в новогодние праздники в театре будет идти премьера сказки "Чудеса на змеином болоте". В главных ролях - Змей Горыныч и его сестра Змея Подколодная. Режиссеры обещают увлекательный музыкальный спектакль с сюрпризами, чудесами и превращениями. Перед каждым представлением в фойе театра будет проходить новогодняя интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Спектакль в афише до 7 января 2019 года.

"Мефистофель. Рождественские встречи" (Пермь)

В пермском театре "У моста" - очередная премьера в рамках уникального театрального проекта "Рождественские встречи". Каждый год режиссеры ставят новый спектакль, и на время показов театр живет по законам постановки.

В этом году спектакль "Мефистофель" в жанре готического детектива и даже чуточку триллера покажет мистический Лондон XIX века. История посвящена человеку, который, считая себя дьяволом, хочет заполучить себе трех сестер, играющих ангелов в театральной постановке Ирвинга. Ему почти удается это сделать, но с третьей девушкой возникают проблемы, на ее защиту становится настоящий дьявол.

После спектакля зрителям предложат пройти квест - в жутком подземном лабиринте, полном нечисти, если, конечно, рискнут заглянуть в театральную комнату ужасов. А в фойе пройдет музыкальное шоу с танцами, викторинами и подарками.

"Рождественские встречи" пройдут по 13 января 2019 года.

"Prогон" (Краснодар)

Фото: Денис Яковлев/"Один театр"

Если вы поклонник неординарных решений в современных постановках, склонны к размышлениям и философствованию и вообще не любите лишней болтовни, то спектакль "Prогон" - то, что надо!

Под слоганом "без лишних слов" он раскрывает тему смысла жизни, любви, измен и потерь. На сцене три пары молодых людей, которые отчаянно пытаются жить и любить. Их взаимоотношения развиваются по определенно заданной траектории. У одних - идиллия, у других - сплошной эмоциональный накал. Но что, если устроить маленький эксперимент?

Несмотря на то, что актеры не произносят ни слова, их внутренний мир, как на ладони, раскрывается перед зрителями. "Экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками" - так, режиссер определил жанр постановки, которая никого не оставит равнодушным.

Спектакль краснодарского театрального коллектива "Один театр" пройдет 5 и 22 января 2019 года.

"Палата бизнес-класса" (Уфа)

Драматический театр Уфы разыграет комедию "Палата бизнес-класса". Финансовый аферист, некто Виктор Разницкий внезапно попадает в больницу. Но, как говорится, беда не приходит одна: он рискует потерять крупную сумму денег. Единственный, кто мог бы разрешить ситуацию, бухгалтер Феликс, но и здесь все не проходит гладко. А уж когда на горизонте появляются жена, любовница и ее муж, Разницкому становится совсем не сладко.

Комедия положений - то, что нужно в праздничные дни. Веселая, беззаботная, полная курьезных и нелепых ситуаций, где череда событий развивается с молниеносной быстротой, легко поднимет настроение.

Спектакль покажут 4 и 23 января 2019 года.