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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших

Текст: Татьяна Шадрина

Российским авиакомпаниям, которые летают в Магнитогорск, предложено бесплатно доставлять родственников и близких пострадавших или погибших при взрыве бытового газа, который произошел 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома. С такой инициативой  выступила Росавиация.

Договоренность о бесплатной перевозке уже достигнута с авиакомпаниями, которые входят в группу "Аэрофлот".

Фото: Антон Солохин
Магнитогорск сплотился, чтобы поддержать пострадавших в трагедии

Росавиация также предложила перевозчикам на безвозмездной основе доставлять пострадавших в этой трагедии и сопровождающих их родственников, близких из Магнитогорска в другие города России.

Обращаться по вопросам бесплатных авиаперевозок они могут в аэропорт Магнитогорска и в представительства перевозчиков, которые летают в Магнитогорск.

Подробности о местонахождении пострадавших в трагедии можно уточнить по телефонам горячей линии:

(3519)40-26-23
(3519)40-30-31
(3519)40-50-02
8-3512-39-99-99 - горячая линия МЧС (Челябинск),
8-800-775-17-17 - горячая линия (Москва).

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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