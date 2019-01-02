Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших

Российским авиакомпаниям, которые летают в Магнитогорск, предложено бесплатно доставлять родственников и близких пострадавших или погибших при взрыве бытового газа, который произошел 31 декабря 2018 года в подъезде жилого дома. С такой инициативой выступила Росавиация.

Договоренность о бесплатной перевозке уже достигнута с авиакомпаниями, которые входят в группу "Аэрофлот".

Росавиация также предложила перевозчикам на безвозмездной основе доставлять пострадавших в этой трагедии и сопровождающих их родственников, близких из Магнитогорска в другие города России.

Обращаться по вопросам бесплатных авиаперевозок они могут в аэропорт Магнитогорска и в представительства перевозчиков, которые летают в Магнитогорск.

Подробности о местонахождении пострадавших в трагедии можно уточнить по телефонам горячей линии:

(3519)40-26-23

(3519)40-30-31

(3519)40-50-02

8-3512-39-99-99 - горячая линия МЧС (Челябинск),

8-800-775-17-17 - горячая линия (Москва).